كلامٌ ناري.. باسيل يُهدّد بعدم المشاركة في الانتخابات!

لوّح رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بإمكانية تعليق مشاركة التيار في الانتخابات النيابية وذلك في حال لم يكن هناك قدرة على التحرك مع جميع المواطنين بمختلف المناطق، وسأل: "هل من المقبول في الانتخابات أن تحدث مشكلة كلما أردنا أن نزور منطقة؟ وهذا السؤال مطروح على الحكومة برئيسها ووزرائها وعلى رأسهم وزير الداخلية ووزير الدفاع".

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كلامُ باسيل جاء خلال زيارة قام بها إلى عكار اليوم، وأتت بمثابة ردّ على ما شهدته بعض المناطق هناك من إشكالات واعتراضات على الجولة.



وفي حديثه، قال باسيل: "يكفيني فرحاً واعتزازاً اننا اليوم نقف معاً على ارض عكار،وهذه الزيارة بمجرد حصولها بعد كل ما جرى هي وحدها مؤشر ليس فقط على نجاحنا بل على اصرارنا على ان التيار الوطني الحر موجود في كل منطقة من لبنان وفي قلب كل مؤمن بلبنان".



وأردف: "لا أحد يستطيع أن يمنعنا من زيارة مناطقنا ورفاقنا واهلنا على كل ارض لبنان ونشكر الجيش والقوى الأمنية الذين سمحوا بحصول هذا اللقاء والاهم نريد ان نشكركم انتم يا ابطال عكار الذين جئتم رغم كل شيء". وأردف: "لا أحد يستطيع أن يمنعنا من زيارة مناطقنا ورفاقنا واهلنا على كل ارض لبنان ونشكر الجيش والقوى الأمنية الذين سمحوا بحصول هذا اللقاء والاهم نريد ان نشكركم انتم يا ابطال عكار الذين جئتم رغم كل شيء".



وسأل: "أين تكافؤ الفرص في الانتخابات اذا كنا لا نستطيع ان نزور منطقة يمكن فيها للتيار مع حلفائه أن يفوز بثلاثة نواب؟ اذا نحن وصلنا الى هنا بفضل المواكبة والناس الابطال، الناس العزل كيف يصلون اذا كان هناك قطع طرقات وضرب بالحجارة واذا كان السلاح منتشراً على الطرقات؟ كيف يأتي الناس الى الانتخابات اذا لم نؤمن لهم الأمان، خصوصا بعد رفض الميغاسنتر الذي يسمح لهم بالانتخاب حيث هم موجودون؟ ما الفكرة مما يجري؟ هل هي منع الانتخابات ام منع الناس من المجيء للمشاركة في الانتخابات؟".



وشدّد على أن "الوطني الحر" يشارك بالانتخابات في كلّ لبنان، معتبراً أنّ "الحكومة والقوى الامنية مسؤولون عن تأمين الامان وتنقلات المواطنين والا يكونون غير قادرين على اجراء الانتخابات".

وتابع: "نحن اليوم في عكار وغداً في عاليه والشوف وجزين وبعد غد في البقاع ثم في بيروت فإما ان نكون قادرين على التحرك مع جميع المواطنين والا تكون السلطة غير قادرة على اجراء الانتخابات، وعندها نعلق مشاركتنا في الانتخابات". وشدّد على أن "الوطني الحر" يشارك بالانتخابات في كلّ لبنان، معتبراً أنّ "الحكومة والقوى الامنية مسؤولون عن تأمين الامان وتنقلات المواطنين والا يكونون غير قادرين على اجراء الانتخابات".وتابع: "نحن اليوم في عكار وغداً في عاليه والشوف وجزين وبعد غد في البقاع ثم في بيروت فإما ان نكون قادرين على التحرك مع جميع المواطنين والا تكون السلطة غير قادرة على اجراء الانتخابات، وعندها نعلق مشاركتنا في الانتخابات".



وأضاف باسيل: "سنعود الى عكار مرة ثانية رغم صعوبة البرنامج للقيام بالمهرجان كما كان مخططا بمشاركة كل المناطق... والا تكونون غير قادرين على اجراء الانتخابات. من يتلاعب بقانون الانتخابات ومن يتلاعب بلوائح ومراكز الاقتراع في الخارج ويريد سحب الثقة من وزير الخارجية قبل اسبوع من انتخاب المنتشرين ومن يقفل الطرق ويهددنا بحياتنا يكون لا يريد الانتخابات... نحن نريد الانتخابات لأننا واثقون بأهلنا وبكم وهم يهربون منها ويكذبون عليكم".



ورأى باسيل أن "الدولة المركزية قصرت مع عكار لكن عكار لم تقصر مع الدولة لأنها اعطتها افضل شبابها وافضل ناسها للجيش والقوى الامنية الذين سقطوا شهداء".



وتوجه باسيل إلى أبناء المنطقة قائلاً: "لا تسمحوا لأحد بأن يضحك عليكم: عكار لا تزدهر الا بدولة لامركزية في ادارتها وماليتها واساس الانماء هو الامن والاستقرار والتحريض والحقد يخربان الوطن".



كذلك، أكد باسيل أن "الوطني الحر" يريد عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً تمكسه بأفضل العلاقات مع سوريا، وقال: "نريد للنازحين ان يعودوا الى سوريا فلبنان قلبه كبير وبيساع بس مساحته صغيرة وما بتساع وامكانياته محدودة والنزوح مثل اللجوء اذا استمر يتحول الى توطين ويتسبب بخلل كبير في البلد".



وختم: "نحن قادرون على بناء دولة مدنية فيها لامركزية ادارية ومالية موسعة لكن منظومة الفساد والعقل الميليشيوي المتحكمان بلبنان منذ ثلاثين سنة واكثر "ما تقبلونا ولا تقبلوا فكرة التغيير والاصلاح". هم يريدون لبنان مساحة مقسمة مناطق نفوذ بينهم وان نحتاج لإذن كلما اردنا الدخول لمنطقة مكتوبة باسم زعيم ويريدون الناس رعايا وزبائن انتخابيين اما نحن فنريد لبنان قويا بإنسانه ودولة قوية بالقانون والاقتصاد ونريد مواطناً حراً يعرف كيف يحاسب ويختار".