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لبنان

قرارٌ من بلدية بيروت بشأن إعلانات الانتخابات.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
30-04-2022 | 11:51
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أصدرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي:

"حيث أن بعض المرشحين للانتخابات النيابية عمدوا الى وضع وتعليق صور ولافتات واعلانات تعود لحملتهم الانتخابية على الأملاك العامة وعلى جدران الأبنية، وذلك بصورة مخالفة للقانون وبدون تراخيص مسبقة، بخاصة تلك الموضوعة على أعمدة الانارة، الأمر الذي يشكل ضررا وخطرا على السلامة العامة وسلامة المواطنين في مدينة بيروت، كما حصل اليوم حيث تسبب سقوط إحدى اعمدة الانارة بأضرار جسيمة لحقت بالسيارات المركونة على جانبي الرصيف.
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لذلك يطلب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود من جميع المعنيين ضرورة إزالة الصور واللافتات والاعلانات عن تلك الأماكن فورا، وإلا ستقوم بلدية بيروت بإزالتها على نفقتهم الخاصة وتكليفهم اشغال أملاك عامة".
 
 
 
 
 
 
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