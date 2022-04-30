بعد عكار.. باسيل الى زحلة

أشارت معلومات الى أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيتوجه يوم الاثنين المقبل الى زحلة، ومنطقة البقاع، حيث من المقرر ان يعقد سلسلة اجتماعات مع القيادات والمناصرين في هذه المناطق، في مسعى لشدّ العصب، عقب الحديث عن انشقاقات داخل "التيار"لا سيما في منطقة زحلة، ورفض القواعد الشعبية للمرشحين الحزبيين على اللائحة.

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