إطلاق نار وسط الطريق في طرابلس.. هذا ما حصل مساءً

أقدَم شخصان مجهولان في طرابلس، مساء اليوم، على إطلاق النار من مسدّس حربيّ في الهواء.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ أسباب الحادثة ما زالت مجهولة.