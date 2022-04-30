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لبنان

إطلاق نار وسط الطريق في طرابلس.. هذا ما حصل مساءً

Lebanon 24
30-04-2022 | 12:27
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أقدَم شخصان مجهولان في طرابلس، مساء اليوم، على إطلاق النار من مسدّس حربيّ  في الهواء. 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ أسباب الحادثة ما زالت مجهولة.
 
 
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