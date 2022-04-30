ماذا في عداد كورونا في لبنان اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 100 وإصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1096955 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة ".

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