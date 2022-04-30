مدير عام "أوجيرو" في تغريدة قويّة: "طفح الكيل"

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كتب مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية في تغريدة عبر تويتر: "سرقة معدات الإتصالات المتكررة باتت لا تحتمل. فلا أمن استباقي يردع السارقين ولا قضاء يحاسبهم. ويطلب منا، ومن موازنة افرغت على تأمين ما كان من واجب مؤسسات أخرى تأمينه لنا، أن نستبدل المسروقات دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتها. مما يجعلنا موردين لهؤلاء السارقين. لن نقبل بذلك. طفح الكيل."