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لبنان
دار الفتوى: الاثنين أول أيام عيد الفطر
Lebanon 24
30-04-2022
|
13:28
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أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الأحد في 1 أيار هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، ويكون يوم الاثنين في 2 أيار 2022م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1443. وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يعيده عليهم خاصة، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب".
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وسوف يؤدي دريان صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والثلاثين صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت التجاري، معتذرا عن عدم استقبال المهنئين.
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