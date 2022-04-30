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لبنان

نائب "المستقبل" يهاجم باسيل: فتنة طائفية بموكب متنقل!

Lebanon 24
30-04-2022 | 14:00
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غرد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان عبر "تويتر" قائلاً: "جبران باسيل فتنة طائفية بموكب متنقل. بالامس في قبرشمون والبقاع، نابشا للقبور ومحرضا اللبنانيين على بعضهم في لغة بغيضة، واليوم بعكار. من يبيع قضايا اللبنانيين وسيادتهم لاجل كرسي، عليه ان يعلم ان عكار كانت وستبقى محافظة العيش الواحد ومشروعها الوحيد هو الدولة".
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