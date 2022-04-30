نائب "المستقبل" يهاجم باسيل: فتنة طائفية بموكب متنقل!

غرد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان عبر "تويتر" قائلاً: "جبران باسيل فتنة طائفية بموكب متنقل. بالامس في قبرشمون والبقاع، نابشا للقبور ومحرضا اللبنانيين على بعضهم في لغة بغيضة، واليوم بعكار. من يبيع قضايا اللبنانيين وسيادتهم لاجل كرسي، عليه ان يعلم ان عكار كانت وستبقى محافظة العيش الواحد ومشروعها الوحيد هو الدولة".

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