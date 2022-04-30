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لبنان

تسعيرة اشتراك الـ10 أمبير تتخطّى المعقول.. كم بلغت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-04-2022 | 14:22
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يوم أمس، أصدرت وزارة الطاقة والمياه تسعيرة جديدة للمولدات لتبلغ 11.500 ليرة لبنانية لكل كليوواط. 
فعلياً، فإنّ هذه التسعيرة كانت الوحيدة خلال شهر نيسان الجاري، أي أنّ وزارة الطاقة لم تُصدر تعرفة في منتصف شهر نيسان عن النصف الأول منه وتعرفة أخرى عن النصف الثاني منه، مثلما حصل في شهر آذار الماضي الذي شهد إصدار تعرفتين. 
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وتقولُ مصادر ناشطة في قطاع المولدات لـ"لبنان24" إنّه "خلال الشهر الماضي، لم يلزم أي صاحب مولد بالتسعيرة الأولى، بل تمت عملية احتساب الكيلوواط استناداً للتسعيرة الثانية والتي كانت أعلى من الأولى". 
ولفتت إلى أنّ "الكثير من أصحاب المولدات بادروا خلال الشهر الماضي إلى وقفِ العمل بالعدادات بعدما وجدوا أن الخسائر متراكمة"، وأضافت: "في مناطق عديدة، أبلغ أصحاب مولدات زبائنهم هذا الشهر بأنّ اشتراك الـ10 أمبير باتت تتراوح بين 200 و 250 دولاراً، في حين أنّ اشتراك الـ5 أمبير وصل في بعض المناطق إلى 120 دولاراً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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