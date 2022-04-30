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لبنان
سرقة من العيار الثقيل في بدنايل.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
30-04-2022
|
14:42
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أقدم مسلحون، مساء اليوم، على سلب المواطن "ع. م."، مبلغ 150 ألف دولار أميركي، على طريق بلدة بدنايل، وفروا إلى جهة مجهولة.
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هم يريدون لبنان مساحة مقسمة مناطق نفوذ بينهم وان نحتاج لإذن كلما اردنا الدخول لمنطقة مكتوبة باسم زعيم ويريدون الناس رعايا وزبائن انتخابيين اما نحن فنريد لبنان قويا بإنسانه ودولة قوية بالقانون والاقتصاد ونريد مواطنا حرا يعرف كيف يحاسب ويختار
Lebanon 24
هم يريدون لبنان مساحة مقسمة مناطق نفوذ بينهم وان نحتاج لإذن كلما اردنا الدخول لمنطقة مكتوبة باسم زعيم ويريدون الناس رعايا وزبائن انتخابيين اما نحن فنريد لبنان قويا بإنسانه ودولة قوية بالقانون والاقتصاد ونريد مواطنا حرا يعرف كيف يحاسب ويختار
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01/05/2022 01:34:55
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باسيل: نحن قادرون على بناء دولة مدنية فيها لامركزية ادارية ومالية موسعة لكن منظومة الفساد والعقل الميليشيوي المتحكمان بلبنان منذ ثلاثين سنة واكثر "ما تقبلونا ولا تقبلوا فكرة التغيير والاصلاح"
Lebanon 24
باسيل: نحن قادرون على بناء دولة مدنية فيها لامركزية ادارية ومالية موسعة لكن منظومة الفساد والعقل الميليشيوي المتحكمان بلبنان منذ ثلاثين سنة واكثر "ما تقبلونا ولا تقبلوا فكرة التغيير والاصلاح"
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01/05/2022 01:34:55
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: نحن نشارك بالانتخابات في كل لبنان والحكومة والقوى الأمنية مسؤولون عن تأمين الأمان وتنقلات المواطنين والا يكونون غير قادرين على اجراء الانتخابات
Lebanon 24
باسيل: نحن نشارك بالانتخابات في كل لبنان والحكومة والقوى الأمنية مسؤولون عن تأمين الأمان وتنقلات المواطنين والا يكونون غير قادرين على اجراء الانتخابات
01/05/2022 01:34:55
01/05/2022 01:34:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بدنايل
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