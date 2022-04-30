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لبنان

الاجتماعات الحكومية مستمرة رغم طغيان الاجواء الانتخابية.. ميقاتي: للاقبال على الاقتراع

Lebanon 24
30-04-2022 | 23:01
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نقل زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عنه انه الى جانب متابعته واهتمامه بالعديد من القضايا والملفات المفتوحة، اخذ يولي الاستحقاق الانتخابي اهتماما استثنائيا لتحقيق التعهد الذي قطعته حكومته باجراء الانتخابات في موعدها.
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وركز ميقاتي امام زواره على عدد من العناصر الاساسية ومنها «اجراء الانتخابات في اجواء من الحرية الكاملة لتوفير المناخ الملائم للناخبين من اجل المشاركة في هذا الاستحقاق».
وشدد على «ان الحكومة حريصة على اجراء هذه العملية الانتخابية بكل شفافية وحيادية، وهي على مسافة واحدة من الجميع».
واكد ميقاتي على «اهمية وضرورة الاقبال على صناديق الاقتراع»، معتبرا «ان هذا الامر مهم لايصال من يرغب الناس بايصاله الى الندوة النيابية، بدلا من اخذ المواقف السلبية من الاستحقاق الانتخابي الذي يخص جميع اللبنانيين ويشكل استحقاقاً اساسياً».
ويعكس كلام رئيس الحكومة امام زواره، كما علمت «الديار»، موقفه الذي اعلنه سابقا والذي دعا من خلاله الى المشاركة في الانتخابات. كما يعكس دعوة واضحة الى هذه المشاركة في العملية الانتخابية قبل ايام من فتح صناديق الاقتراع.
وحرصت مصادر مقربة منه على التأكيد بان هذا الموقف هو موقف عام ولا يتعلق بفئة دون اخرى من اللبنانيين.
على صعيد اخر اكدت مصادر الرئيس ميقاتي لـ «الديار» امس ان الحكومة مستمرة في عملها الناشط رغم طغيان الاجواء الانتخابية. وقالت «ان رئيس الحكومة عازم على متابعة كل الملفات الى الاخر الى جانب الاستحقاق الانتخابي».
واشارت الى ان جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل لن تكون الاخيرة قبل الانتخابات بل سيكون هناك جلسات اخرى لافتة الى ان الرئيس ميقاتي سيتابع عقد اجتماعات العمل ايضا لمتابعة القضايا والملفات الاجتماعية والادارية والحياتية والماية والاقتصادية وان الحكومة لن تدخل في مرحلة الجمود خلال الاسبوعين اللذين يفصلاننا عن موعد الانتخابات.
وعلمت «الديار» ان الرئيس ميقاتي كان يأمل في تحقيق تقدم واسرع في تقريب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد التوقيع على مستوى الموظفين وانه رغم انزعاجه من عدم الحسم او البت في موضوع قانون "الكابيتال كونترول" واقرار الموازنة فانه مستمر في السعي الى انجاز كل العناصر التي تؤدي الى انجاز واقرار خطة التعافي والعناصر التي توفر الدعم من صندوق النقد والصناديق والدول المانحة

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