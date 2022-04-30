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لبنان

سعيد: هذا ما حصل معي وأحد الأجهزة الأمنية حذرني ودعاني للانتباه

Lebanon 24
30-04-2022 | 23:10
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لفتت امس تغريدة لرئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس على "تويتر" قال فيها : "حلّق drone فوق منزلي في قرطبا الساعة 7 و15 دقيقةً صباحًا، معلومة برسم القوى الامنية". وسأل "من يحقّ له تسيير كاميرات تصوير فوق بيوت الناس، خاصة في لحظة انتخابية حادة وفي منطقة حامية؟ لا أتهم أحد، من حقّي أعرف".
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سعيد تحدث لـ"النهار" عن تفاصيل ما جرى، فأشار إلى أنه في تمام الـ7:15 صباحاً، وأثناء استعداده للانطلاق في مسيرة "المشي" الأسبوعية مع رفاق له، سمعوا صوت مسيّرة فوق المنزل"، مضيفاً: "بعد نحو 5 دقائق رأينا الطائرة واقفة أمامنا على مسافة بعيدة، لتعود وتكمل تحليقها فوق المنطقة وصوب نهر إبراهيم".
 
ولفت إلى أنها "المرة الأولى التي تحصل معه هذه الحادثة". وأوضح أنه "قصد الإعلان عن الأمر أمام الرأي العام، لقطع الطريق ووضع حد على أي مخطط يمكن أن يكون يُحضّر له وللمنطقة في هذا التوقيت بالذات، خصوصاً أننا في لحظة انتخابية حادة وفي منطقة حساسة وحامية". وكشف أنه أبلغ قوى الأمن الداخلي بما جرى، بعد اتصال قائد فصيلة قرطبا به. وقد حضرت إلى منزله دورية من قوى الأمن ترافقها شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي. وبعد مخابرة المدعي العام القاضي رائد أبو شقرا وإشارته، بوشر التحقيق بالحادثة وباتت القضية لدى الأجهزة الأمنية. 
 
وأوضح سعيد لـ"النهار" أنه لم يدع على أحد، ولا يشك بأحد، ولا يتهم أحدا، ولكن يستغرب أن يحصل هذا الموضوع بلحظة سياسية حساسة، أي اننا على أبواب الانتخابات، وفي منطقة حساسة أيضاً.
 
وإذ نبّه من استهداف قد يطال أمنه الشخصي، كشف سعيد أنه تلقى منذ نحو شهر ونصف الشهر تحذيراً من أحد الأجهزة الأمنية للانتباه. ولم يستبعد الربط بين الدعوى التي قدمها ضده "حزب الله" وبين حادث "الدرون"، معوّلا على الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما حصل.

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