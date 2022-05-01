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لبنان

جريح بإطلاق نار في ابي سمراء... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-05-2022 | 00:41
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‎أطلق مجهول النار بإتجاه المدعو "ر.د" واصابه في قدمه في محلة طريق المنار - ابي سمراء، وفرّ بعدها الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".

‎وتم نقل المصاب بواسطة فرق الاسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والاغاثة الى مستشفى المظلوم في طرابلس للعلاج.
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‎فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار.
 
 
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