هذا ما يسعى إليه "الثنائي الشيعي" 

يقول مقرّبون من "الثنائي الشيعي" إن أهمية الإستحقاق الإنتخابي بالنسبة إليه وتمسكه بالفوز "الكاسح"، تنطلق من القدرة أولًا على الفوز بكل المقاعد الشيعية، الأمر الذي سيكّرس شرعيته الشعبية بشكل لا يقبل الشك، خصوصا إذا نجح في رفع نسبة الإقتراع لدى الناخبين الشيعة، وهو ما يراهن عليه، بالإضافة الى أنه لا ينبغي تجاهل بعض المعطيات الأساسية، ومنها أن الفوز بالأكثرية النيابية ستسمح لـ"الثنائي" بأن تكون له الكلمة الفصل في مجموعة من الإستحقاقات الأخرى، بدءا من تسمية رئيس الحكومة المكلف وصولًا إلى إختيار رئيس الجمهورية المقبل، لا سيما إذا نجح مع حلفائه بالفوز بعدد كبير من المقاعد السنيّة.

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