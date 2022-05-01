في بيروت.. مخالفة انتخابية و"البلدية" تحذر

وسط اشتداد الأجواء الانتخابية، لوحظ مؤخراً تعليق لافتاتٍ انتخابية لمرشحين على مباني بعض الصّروح التعليمية، الأمر الذي يعتبرُ مخالفة فاضحة.

ففي بيروت على سبيل المثال، فقد لوحظ تعليق لافتةٍ عملاقة لأحد المرشحين على مبنى ثانوية بمنطقة الكولا.

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يُشار إلى أنّ دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أصدرت البيان الآتي: "حيث أن بعض المرشحين للانتخابات النيابية عمدوا الى وضع وتعليق صور ولافتات واعلانات تعود لحملتهم الانتخابية على الأملاك العامة وعلى جدران الأبنية، وذلك بصورة مخالفة للقانون وبدون تراخيص مسبقة، بخاصة تلك الموضوعة على أعمدة الانارة، الأمر الذي يشكل ضررا وخطرا على السلامة العامة وسلامة المواطنين في مدينة بيروت، كما حصل اليوم حيث تسبب سقوط إحدى اعمدة الانارة بأضرار جسيمة لحقت بالسيارات المركونة على جانبي الرصيف. لذلك، يطلب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود من جميع المعنيين ضرورة إزالة الصور واللافتات والاعلانات عن تلك الأماكن فوراً، وإلا ستقوم بلدية بيروت بإزالتها على نفقتهم الخاصة وتكليفهم اشغال أملاك عامة".