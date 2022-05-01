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لبنان

باسيل يُشكّك بهؤلاء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2022 | 01:45
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لاحظت مصادر سياسية متابعة أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل رفع سقف التهديد بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية، بعدما اعتبر أن حركته في المناطق قد تكون مُهدّدة، وتحديداً بعد الإشكالات التي شهدتها عكار، يوم أمس، خلال جولته هناك.
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واعتبرت المصادر أن حيثيات كلام باسيل قد تحملُ تشكيكاً بقدرة القوى الأمنية على حماية الانتخابات، كما رأت أن تصريح باسيل جاء بعد كلامٍ لوزير الداخلية بسام المولوي، يوم أمس، حينما قال إن "القوى الأمنية جاهزة لمواكبة الانتخابات".
وسألت المصادر: "هل يمكن اعتبار كلام باسيل بمثابة ردّ على وزير الداخلية ودحضاً لكلامه؟".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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