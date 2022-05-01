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لبنان

"خدوا أسرارن من كبارن" 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2022 | 02:15
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ما  لا يزال ينكره رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حول إنتماء بعض الوزراء الحاليين لـ"التيار" كشفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره عندما إستنكر ما تعرّض له وزير الطاقة وليد فياض، معتبرًا أنه أمر معيب، مشيراً الى انّ الكيل طفح من هذه التصرفات، وانّ شخصيات "التيار الوطني الحر" لن تقبل بعد الآن بالاعتداء عليها في الأماكن العامة، وسيجري التعامل مع أي أمر من هذا النوع بالشكل المناسب. 
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فكلام الرئيس عون يؤكد إنتماء الوزير فياض إلى "التيار البرتقالي" على عكس ما ينفيه باسيل. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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