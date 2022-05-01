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لبنان

نائب يدعم مرشحاً في لائحة "مضادة" لتوجهاته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2022 | 02:45
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كشفت مصادر سياسية أن أحد النواب في دائرة الشوف - عاليه يسعى لتكريس دعمٍ غير مباشر لصالح أحد المرشحين في منطقته.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ هذا المرشح يخوض الانتخابات ضمن لائحة تتعارض سياسياً مع توجّهات النائب، الأمر الذي طرح تساؤلات عن المصلحة التي تجمع الطرفين وعمّا يتم التخطيط له للمرحلة المقبلة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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