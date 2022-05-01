"مكاتب انتخابية" تُطالب بـ"السلاح"!

خلال إحدى الجلسات الإنتخابيّة في دائرة الشوف - عاليه، طُرحت بشكل سريع مسألة تكريس الحماية للمكاتب الانتخابيّة.

وقال أحد الأشخاص الذي يعتبرُ مفتاحاً انتخابياً ضمن منطقته إنه "لا ريب في أن يكون هناك سلاحٌ داخل المكاتب الانتخابية للحماية، شرط أن يكون هذا السلاحُ مرخصاً وقانونياً مئة بالمئة".

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وخلال الجلسة، جرى التشديد على وجوب تأمين تلك الحماية، أقله للمندوبين والعاملين ضمن المكتب.