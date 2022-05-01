أمام أقلام اقتراع.. أمرٌ غير متوقع سيحصل بقوّة!

تتحضر بعض الماكينات الانتخابية للجوء إلى أساليب يمكنها التأثير على الناخبين أثناء عملية الاقتراع يوم 15 أيار المقبل.

وفعلياً، فإنه من بين تلك الأساليب استقدام نساءٍ متقدمات في السّن يُعرفن بـ"الدعاوي" التي يطلقنها للناخبين أمام أقلام الاقتراع.

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وتبين أن هذا الأسلوب موجودٌ في قرى وبلدات مثل بعلبك والهرمل، حيثُ أن هناك سيدات يجلسن أمام أقلام الاقتراع ووظيفتهنّ إطلاق دعاء للشخص المقترع والتأثير عليه كلامياً ونفسياً.