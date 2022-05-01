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لبنان

لماذا يسعى اللبناني إلى الهجرة؟ 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2022 | 04:15
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في آخر إستطلاع لمؤسسة "الباروميتر" العربي، وهي مؤسسة أميركية، فإن أسباب الرغبة للهجرة في لبنان أعطت نسبة 44 % للفساد و29 % لأسباب أمنية، 22 % لأسباب سياسية، 19 % من أجل التعليم، و7 % لأسباب اقتصادية. 
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 وأشار الإستطلاع الى أن حوالى 63 % من الشباب اللبناني بين 18 و29 عامًا يرغبون في الهجرة، لإنعدام الأمل في مستقبلهم، مع الإشارة الى أن 61 % منهم هم من َحَملة الشهادات الجامعية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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