لماذا يسعى اللبناني إلى الهجرة؟ 

في آخر إستطلاع لمؤسسة "الباروميتر" العربي، وهي مؤسسة أميركية، فإن أسباب الرغبة للهجرة في لبنان أعطت نسبة 44 % للفساد و29 % لأسباب أمنية، 22 % لأسباب سياسية، 19 % من أجل التعليم، و7 % لأسباب اقتصادية.

Advertisement

وأشار الإستطلاع الى أن حوالى 63 % من الشباب اللبناني بين 18 و29 عامًا يرغبون في الهجرة، لإنعدام الأمل في مستقبلهم، مع الإشارة الى أن 61 % منهم هم من َحَملة الشهادات الجامعية.