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لبنان
الرئيس عون يهنّىء عمّال لبنان بعيدهم: عهدي لكم مواصلة العمل
Lebanon 24
01-05-2022
|
01:28
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هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون عمّال لبنان بعيدهم، وقال: "عهدي لكم مواصلة العمل لنقل الاقتصاد من ريعي الى منتج يجذّر أبناء الوطن في أرضهم".
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