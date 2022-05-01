"أكشن"... هذا ما حصل في تمنين التحتا ببعلبك

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مسلحين يستقلون سيارة من نوع "بي ام دبليو"، على سلب عامل محطة محروقات، على طريق بعلبك الدولية، وحاولوا بعد فرارهم اعتراض سيارة على مفرق بلدة تمنين التحتا وفشلوا في توقيفها وسلب من بداخلها.

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