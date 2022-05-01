Advertisement

لبنان

"أكشن"... هذا ما حصل في تمنين التحتا ببعلبك

Lebanon 24
01-05-2022 | 02:08
A-
A+
Doc-P-947699-637869932558215550.jpg
Doc-P-947699-637869932558215550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مسلحين يستقلون سيارة من نوع "بي ام دبليو"، على سلب عامل محطة محروقات، على طريق بعلبك الدولية، وحاولوا بعد فرارهم اعتراض سيارة على مفرق بلدة تمنين التحتا وفشلوا في توقيفها وسلب من بداخلها.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ملثمون يسلبون مواطناً في بعلبك وهذا ما كان بحوزته
lebanon 24
01/05/2022 12:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
10 آلاف ناخب لبناني بسوريا يحسمون نتائج الانتخابات في بعلبك
lebanon 24
01/05/2022 12:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مداهمات.. هذا ما فعله الجيش في حي الشراونة - بعلبك
lebanon 24
01/05/2022 12:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بين بعلبك وبيروت.. طوافة عسكريّة تنقل جريحاً إصابته خطيرة (فيديو)
lebanon 24
01/05/2022 12:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

سلب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-05-01
05:42 | 2022-05-01
05:25 | 2022-05-01
05:09 | 2022-05-01
05:00 | 2022-05-01
04:57 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website