Advertisement

لبنان

أطفال لبنان محرومون من الـBonne Choses... وهذا هو دور الأهل!

ستيفاني راضي Stephanie Rady

|
Lebanon 24
01-05-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-947705-637869939840323875.jpg
Doc-P-947705-637869939840323875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كنت دائماً أسمع عن عدم قدرة الأهل على شراء ما يرغب به أولادهم من المتاجر، وكنتُ أتمنى ألا أصادف هكذا حالة، الا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن.
Advertisement
فمنذ أيام، كنت أتبضع من احد المحال في بعبدا، ووصلت الى مكان الدفع، لأصادف طفلا برفقة والده ووالدته، يشتريان له لوحا واحدا من المثلجات أو "البوظة"، وعند الوصول الى الدفع قال لهم البائع 25 ألف ليرة، فصدم الوالد وكرر الرقم الضخم بالنسبة اليه، فصدم  الطفل بردة فعل الوالد، وقرر الذهاب لاستبدال البوظة.
 
الصدمة التي شعرها الوالد ثم الابن، شعرت بها بشكل مضاعف، وتذكرت طفولتنا، حيث كان أهلنا لا يرفضون لنا أي طلب، وكنا نشتري ما يحلو لنا، ضمن حدود معينة. فقررت أن أدفع ثمن لوح البوظة الذي يريده الطفل، لكن والدته كانت واقفة بقربي، وحاولت افهام التاجر قراري بالاشارة لكنه لم ينتبه.
 
لم أكن أريد أن أشعر الوالدة أو الوالد بأي ذنب او احراج، لأن بدا لافتا على الوالد تحديداً كِبَر النفس، لأنه دفع ال 25 الف، قبل أن يقرر ابنه استبداله.
 
كررت المحاولة مع التاجر، لكن لا جدوى، فعاد الطفل، مع لوح "بوظة الثلج"، دفع الوالد ثمنه 5 آلاف ليرة وغادروا. هنا، قلت للتاجر، نادي الطفل سأدفع ثمن ذلك، لكنهم كانوا قد غادروا.
 
كنتُ فعلاً أتمنى ألا أصادف هكذا حالة أمامي، أطفالنا اليوم، لا يعيشون طفولتهم بأقل حاجياتها، وجمالها. 
صحيح أن ما حدث يبدو "سطحياً" للكثيرين لكنه لن يبدو كذلك للطفل!
 
هذا التصرف السليم
خلال مصادفتي لهذه الواقعة، حتما كانت مشاعري وعواطفي هي من تفكر وتتصرف، وهذا ما يعاكسه العلم. وهنا، قالت معالجة الأطفال النفسيّة، الاختصاصيّة في التوجيه التربوي، رهام منذر، لـ"لبنان 24" ان كمية الهدايا والسكاكر التي كان يحصل عليها الأطفال قبل الأزمة المالية كانت غير سليمة لهم، أما ما يحصل اليوم فهو الصحي"، متابعة: "صحيح أن ما يحصل الآن هو أمر صحي لكنه يحصل للاسف نتيجة أزمة اقتصادية وليس نتيحة أن الاهل مقتنعون بهذا التصرّف".
 
بالنسبة الى الأهل الذين لا يستطيعون تأمين كلّ رغبات أولادهم بسبب الوضع الإقتصادي، كيف عليهم التصرف؟ 
 
تجيب ان هناك حلّين ، الأول يكمن بإخبار الطفل أن البلد والأهل يمران بأزمة إقتصادية ويجب الحد من المصروف، وشراء فقط الأمور الأساسية لكن من دون الدخول في تفاصيل الأزمة.الأطفال عليهم أن يعلموا أن هناك مشكلة مالية، وأن الاهل يعملون جاهدا لتأمين حاجاتهم ورغباتهم".
 
وأضافت منذر أما الحل الثاني والأفضل هو تحويل الأمر للناحية الصحية، أي أنه يمكن للأهل التفسير لأولادهم أنه لا يجب أكل السكر سوى مرة في اليوم وذلك خلال وقت "السناك"، وهنا في حال طلب الطفل كمية إضافية من الحلوى والسكاكر، يقال له أنه حصل على الكمية اللازمة لصحته.
 
 
ربما كلام الأخصائية أراحني بعض الشيء حول التصرف السليم وغير السليم، لكن لا يمكنني أن أنسى نظرات الطفل الضائعة، والتساؤلات في عينيه.

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ستيفاني راضي Stephanie Rady

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-05-01
05:00 | 2022-05-01
08:54 | 2022-05-01
08:52 | 2022-05-01
07:38 | 2022-05-01
07:34 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website