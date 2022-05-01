Advertisement

لبنان

"بيروت الثانية".. بإنتظار التدخل

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
01-05-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-947710-637869943908727347.jpg
Doc-P-947710-637869943908727347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزداد المنافسة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي وتسارع التطورات السياسية والضخ الاعلامي وفي ظل استمرار حالة البرودة الشعبية في العاصمة بيروت والتي ستؤثر حتما على نسبة الاقتراع وبالتالي على النتائج النهائية في الدائرة السنيّة الاهم.
Advertisement

تتركز المنافسة في بيروت الثانية على اللوائح السنيّة بعكس الاستحقاقات السابقة، اذ كانت تآخذ طابع المنافسة السياسية بين قوى الثامن من اذار والرابع عشر منه، لكن قوى الثامن من اذار اليوم تبدو مرتاحة نسبيا اذ ان اي تقدم نيابي تحققه سيكون انتصارا لها ، لذلك فهي لا تعمل تحت ضغط النتيجة.

انقسم فريق الثامن من اذار الى لائحتين، لائحة تتصدرها جميعة المشاريع الاسلامية التي تسعى، كما بات معروفا، للوصول الى حاصلين انتخابيين، ولائحة ٨ اذار التقليدية التي يبدو همها الاول هو الفوز بأربعة مقاعد نيابية في حين يقول المتفائلون إن بإمكانها الفوز بعدد اكبر من المقاعد. 

على المقلب الاخر تبدو المنافسة قاسية بين ثلاث لوائح  اساسية، لائحة النائب فؤاد مخزومي ولائحة رئيس نادي الأنصار بلال بدر ولائحة الرئيس فؤاد السنيورة وهي لوائح تتنافس، ليس فقط على الشارع السنيّ، انما تتنافس على استقطاب بيئة تيار المستقبل وتجيير اصواتها لصالحها.

بعيدا عن الاضواء ويشكل هادئ بات شبه واضح ان كوادر تيار المستقبل يتحركون ويساعدون لائحة نبيل بدر ويعملون على منحها جزءا من الغطاء الشعبي في العاصمة،  ليس حبا ببدر، بل سعيا الى التأثير سلبا على لائحة الرئيس السنيورة التي يرى التيار الازرق فيها خطرا اساسيا على حضوره الشعبي والسياسي في العاصمة.

المعركة الفعلية هي للائحة الرئيس فؤاد السنيورة، اذ انها امام تحد كبير مرتبط  بوصولها الى الحاصل الاول والفوز باحد المقاعد النيابية، وهذا الامر مرتبط بشكل جدي بالتصويت السنيّ وبموقف علني من السعودية يدعم لائحة السنيورة والا فإن اللائحة ستكون في مأزق حقيقي بالرغم من تحالفها مع الحزب التقدمي الاشتراكي. 

لن تتضح صورة المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الأولى الا بعد ظهور الموقف السعودي النهائي وهذا ما سيتبلور بعد العيد، لان الوقت يداهم جميع القوى وهي في هذه الدائرة تحديدا بحاجة الى اعادة استنهاض الجمهور السنيّ... 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-05-01
05:00 | 2022-05-01
08:54 | 2022-05-01
08:52 | 2022-05-01
07:38 | 2022-05-01
07:34 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website