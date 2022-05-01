عصابة قتلت فلسطينيا من نهر البارد في ألمانيا

قُتل الفلسطيني م.ر من مخيم نهر البارد - لبنان والمقيم في برلين - المانيا، على يدّ احدى العصابات.

والجدير بالذكر أنّ شقيقه ن.ر قتل أيضاً منذ عامين، على يدّ عصابة.