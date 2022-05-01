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لبنان

عصابة قتلت فلسطينيا من نهر البارد في ألمانيا

Lebanon 24
01-05-2022 | 03:12
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قُتل الفلسطيني م.ر من مخيم نهر البارد - لبنان والمقيم في برلين - المانيا، على يدّ احدى العصابات.
 
والجدير بالذكر أنّ شقيقه ن.ر قتل أيضاً منذ عامين، على يدّ عصابة.
 
 
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