وزير الزراعة: في عيد العمال كل عام وانتم بخير

غرد وزير الزراعة عباس الحاج حسن على "تويتر"، لمناسبة عيد العمال، "للذين آمنوا أن التعب والأرض عنوان خلود الوطن، للذين صبغوا الأرض بلون معاولهم التي أنبتت مواسم وأمل، للذين تنفسوا الزيتون والقمح مواعيد تشبه وجه السماء. في عيد العمال كل عام وانتم بخير".

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