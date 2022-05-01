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لبنان

العثور على شرطي بلدية الدكوانة مشنوقاً... ماذا في المعلومات الاوليّة؟

Lebanon 24
01-05-2022 | 03:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على شرطي في بلديّة الدكوانة مشنوقاً داخل محلّ يملكه شقيقه في المنطقة.
وفي المعلومات الاولية، فإنّ الشرطيّ هو من أقدم على شنق نفسه.
 
 
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