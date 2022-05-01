العثور على شرطي بلدية الدكوانة مشنوقاً... ماذا في المعلومات الاوليّة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على شرطي في بلديّة الدكوانة مشنوقاً داخل محلّ يملكه شقيقه في المنطقة.

وفي المعلومات الاولية، فإنّ الشرطيّ هو من أقدم على شنق نفسه.