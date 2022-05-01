نحاس: الإتفاق مع صندوق النقد هو مفتاح الدخول الى الأسواق المالية

أشار النائب نقولا نحاس الى أن الكابيتال كونترول من الشروط المسبقة، مضيفا: الضغط الانتخابي أدى الى عدم إقراره في هذه المرحلة الإنتخابية الصعبة.

وقال في حديث لصوت لبنان، قال: القانون ينص على حقوق السحب والتحويل والإستثناءات، مضيفا: الهيكل وقع ولا يمكن تطبيق القوانين عليه. ولفت الى أن الكابيتال كونترول يجب أن يعدل كل ستة أشهر.

وأكد أن المفاوضات مع صندوق النقد صعبة وشاقة، مضيفاً: الاتفاق مع الصندوق هو مفتاح للدخول الى الأسواق المالية.

وقال نحاس: لا يمكن تخصيص منحة الى مجموعة من المودعين بل يجب أن يكون لكل الناس، مضيفاً: التعثر في إقرار القوانين سيتحمله لبنان. وأشار الى أن المغتربين أساسيون لإبقاء الشعلة مضيئة.

وإعتبر أن الإنتخابات ستتم والدولة جائزة لخوض الإستحقاق. أضاف: حدث فوق الاطبيعة يوقف الإنتخابات.

وشدد على أن مهما تكون النتائج بعد الانتخابات سيتم طرح القضايا والمواضيع التي تؤمن بناء لبنان قابل للاستمرار، مضيفا: ليس هناك صراع على البرامج إنما هناك صراع على هوية لبنان.

ولفت الى ان التسلط الكامل على قدرات الدولة هو النهج القائم.