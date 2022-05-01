هذا ما قاله وزير الاتصالات لمناسبة عيد العمال

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توجّه وزير الاتصالات جوني القرم بالتهنئة إلى عمّال لبنان في عيدهم قائلاً عبر حسابه على "تويتر": "يحلّ عيد العمال هذا العام وسط ظروف صعبة حرمتهم حقوقهم بسبب الازمات المالية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على الجميع ."وأضاف القرم: "منذ أن توليت مهام وزارة الاتصالات، انتهجت سياسة حماية حقوق العمال والموظفين واستمرارية القطاع، فمستقبلهم أمانة في أعناقنا ونحن مصممون على العمل لتحقيق مطالبهم، على أمل ان تستقرّ الاوضاع فنحقّق ما نصبو اليه وما يؤمّن لهم العيش الرغيد لأنهم يشكّلون العصب الاساس في عملية إنقاذ البلد."