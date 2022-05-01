قتيل و6 جرحى بحادث سير مروّع... هذا ما حصل على أتوستراد العقيبة

أفادت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط قتيل و6 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد العقيبة - المسلك الشرقي.

وأشارت إلى أنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.