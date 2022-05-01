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لبنان

قتيل و6 جرحى بحادث سير مروّع... هذا ما حصل على أتوستراد العقيبة

Lebanon 24
01-05-2022 | 04:42
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط قتيل و6 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد العقيبة - المسلك الشرقي.
 
وأشارت إلى أنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.
 
 
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