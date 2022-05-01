وديع الخازن: لتوفير كامل حقوق العمال

إتصل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن برئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مهنئا بعيد العمال، ومتمنيا أن "تحمل اليهم الأيام والسنوات أحوالا أفضل على كل المستويات خصوصا المعيشية منها".

وأثنى على "دورهم المركزي في قيام المجتمعات وبناء الحضارات، وأهمية أن ينصرف المسؤولون إلى توفير كامل حقوق العمال، وتأمين الضمانات اللازمة التي تكفل لهم العيش الكريم".

وأمل الخازن أن "يكون لبنان في العيد المقبل قد استعاد عافيته، وعادت فيه الأمور إلى السكة الصحيحة كي تسلك طريقها نحو تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الأمن والإستقرار، على أمل أن يعود العيد وقد رفع عنا هذا الكابوس الذي نعيشه اليوم".