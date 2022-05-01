أحمد قبلان: عقل السلطة المسكون بجماعة المال والاسواق يفتك بالعمال منذ زمن بعيد

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رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، لمناسبة عيد العمال، أن "عقل السلطة المسكون بنزعة جماعة المال والاسواق لم يزل يفتك بالعمال منذ زمن بعيد"، وقال: "يطل علينا عيد العمال هذه السنة والعمال بعين العاصفة، فيما سوق المهن ممزق، والإقتصاد منهار، وفرص العمل بأسوأ حالاتها، والأزمة المعيشية داخل البيوت، والفشل يهيمن على عقل الدولة وأدواتها، وسط حصار دولي إقليمي يخنق البلد، وطغيان معيب يمارسه أرباب العمل، فضلا عن انهيار الليرة وتسوماني التضخم والبطالة والفلتان، وإذا أخذنا حقوق العمال الفعلية مقاسا للإقتصاد اللبناني فهذا يعني أن اقتصاد لبنان مدمر والدولة غير موجودة والعامل معدوم وسوق العمل يلفظ أنفاسه واليد الأجنبية تنهش كل شيء، والواقع صعب جدا والمصيبة أكبر، وسط بلد ما زال يهوي نحو القعر وقرار سياسي يتسول الوصاية الدولية وودائع منهوبة وأسواق محتكرة ودويلات تجارية، وغزوات دولار لا نهاية لها".وختم قبلان: "أعان الله عمال لبنان المظلومين لأن عقل السلطة المسكون بنزعة جماعة المال والأسواق لم يزل يفتك بهم منذ زمن بعيد".