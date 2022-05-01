Advertisement

لبنان

أحمد قبلان: عقل السلطة المسكون بجماعة المال والاسواق يفتك بالعمال منذ زمن بعيد

Lebanon 24
01-05-2022 | 07:26
A-
A+
Doc-P-947800-637870121140507268.jpg
Doc-P-947800-637870121140507268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، لمناسبة عيد العمال، أن "عقل السلطة المسكون بنزعة جماعة المال والاسواق لم يزل يفتك بالعمال منذ زمن بعيد"، وقال: "يطل علينا عيد العمال هذه السنة والعمال بعين العاصفة، فيما سوق المهن ممزق، والإقتصاد منهار، وفرص العمل بأسوأ حالاتها، والأزمة المعيشية داخل البيوت، والفشل يهيمن على عقل الدولة وأدواتها، وسط حصار دولي إقليمي يخنق البلد، وطغيان معيب يمارسه أرباب العمل، فضلا عن انهيار الليرة وتسوماني التضخم والبطالة والفلتان، وإذا أخذنا حقوق العمال الفعلية مقاسا للإقتصاد اللبناني فهذا يعني أن اقتصاد لبنان مدمر والدولة غير موجودة والعامل معدوم وسوق العمل يلفظ أنفاسه واليد الأجنبية تنهش كل شيء، والواقع صعب جدا والمصيبة أكبر، وسط بلد ما زال يهوي نحو القعر وقرار سياسي يتسول الوصاية الدولية وودائع منهوبة وأسواق محتكرة ودويلات تجارية، وغزوات دولار لا نهاية لها". 
Advertisement
 
وختم قبلان: "أعان الله عمال لبنان المظلومين لأن عقل السلطة المسكون بنزعة جماعة المال والأسواق لم يزل يفتك بهم منذ زمن بعيد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-05-01
05:00 | 2022-05-01
08:54 | 2022-05-01
08:52 | 2022-05-01
07:38 | 2022-05-01
07:34 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website