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لبنان

باسيل في عيد العمال: "نحنا بالتيار هيك منفكر وهيك منشتغل"

Lebanon 24
01-05-2022 | 07:38
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غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على تويتر قائلاً:
"لكل اللبنانين حق بعمل منتظم وأجر ثابت وضمان اجتماعي وتعويض أو معاش تقاعدي  وإجازات سنوية ومرَضية ومساعدات اجتماعية و بدل نقل، و كل التقديمات من دون اي تمييز بحقّ النساء العاملات. نحنا بالتيار هيك منفكر وهيك منشتغل… للانتاج والبحبوحة.
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ينعاد على عمّال لبنان بالخير."
 
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