باسيل في عيد العمال: "نحنا بالتيار هيك منفكر وهيك منشتغل"

لكل اللبنانين حق بعمل منتظم وأجر ثابت وضمان اجتماعي وتعويض أو معاش تقاعدي وإجازات سنوية ومرَضية ومساعدات اجتماعية و بدل نقل، و كل التقديمات من دون اي تمييز بحقّ النساء العاملات. نحنا بالتيار هيك منفكر وهيك منشتغل… للانتاج والبحبوحة.
ينعاد على عمّال لبنان بالخير.GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 1, 2022
لكل اللبنانين حق بعمل منتظم وأجر ثابت وضمان اجتماعي وتعويض أو معاش تقاعدي وإجازات سنوية ومرَضية ومساعدات اجتماعية و بدل نقل، و كل التقديمات من دون اي تمييز بحقّ النساء العاملات. نحنا بالتيار هيك منفكر وهيك منشتغل… للانتاج والبحبوحة.
ينعاد على عمّال لبنان بالخير.GB