باسيل في عيد العمال: "نحنا بالتيار هيك منفكر وهيك منشتغل"

غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على تويتر قائلاً:

Advertisement

"لكل اللبنانين حق بعمل منتظم وأجر ثابت وضمان اجتماعي وتعويض أو معاش تقاعدي وإجازات سنوية ومرَضية ومساعدات اجتماعية و بدل نقل، و كل التقديمات من دون اي تمييز بحقّ النساء العاملات. نحنا بالتيار هيك منفكر وهيك منشتغل… للانتاج والبحبوحة.ينعاد على عمّال لبنان بالخير."