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لبنان

اشكال في طرابلس والسبب أفضلية المرور

Lebanon 24
01-05-2022 | 08:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة الزاهرية في طرابلس.
 
والاشكال الذي وقع بسبب أفضلية المرور تم تطويقه بشكل سريع.
 
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