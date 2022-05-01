شكوى من باسيل ضد "الكتائب" و"القوات"... إليكم التفاصيل

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تقدّم رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل بشكوى أمام هيئة الإشراف على الانتخابات في حق حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية"، لتجاوزهما سقوف الإنفاق الإنتخابي إلى حد بعيد وبشكل فاضح. وطلب إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت ارتكابها.ولفت باسيل في الشكوى إلى "تكاثر الاعلانات الخاصة بحزبي "الكتائب" و"القوات" لدرجة فضح ظاهرها الكلفة الحقيقية وأكد تجاوزها سقف الانفاق المسموح به"، مشيراً إلى أنه "لا يعقل أن يبقى هذا الكم من الاعلانات دون سقف الانفاق بمعزل عن صحة البيانات الحسابية التي يتم التقدم بها، ومع التأكيد على التفاوت الكبير لمصلحة "القوات" على "الكتائب"".