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لبنان

بري عرض مطالب الاساتذة مع روابط اساتذة التعليم الثانوي والاساسي والمهني

Lebanon 24
01-05-2022 | 09:32
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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في قاعة ادهم خنجر في دارته في المصيلح رؤساء روابط التعليم الرسمي الثانوي والاساسي والمهني والتقني في لبنان بحضور اعضاء الهيئات الادارية للروابط حيث جرى بحث لمطالب وحقوق الاساتذة والمعلمين والاجراءات الكفيلة بتحصين قطاع التعليم الرسمي وتأمين مقومات إستمراريته في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة الرئيس بري أجرى لهذه الغاية إتصالات بالوزراء والجهات المالية المختصة لتأمين الحقوق المشروعة للاساتذة بأسرع وقت ممكن .
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كما استقبل الرئيس بري وفدا من بلدة عنقون ضم عدد من فعالياتها الكشفية والبلدية والاختيارية والشبابية جدد خلاله الوفد التزام بلدة عنقون بكل فعالياتها وعائلاتها وقواها السياسية والاهلية بثوابت الامام الصدر 
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