باسيل غاب عن الـ"OTV"!

لوحظ أنّ قناة الـ"OTV" لم تبث كلمة النائب جبران باسيل مباشرة أثناء زيارته إلى الشوف، اليوم الأحد، بينما تولّت قناة الـ"LBCI" مهمة نقل الكلمة عبر البث المباشر.

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