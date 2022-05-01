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لبنان
باسيل غاب عن الـ"OTV"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-05-2022
|
11:19
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لوحظ أنّ قناة الـ"OTV" لم تبث كلمة النائب جبران باسيل مباشرة أثناء زيارته إلى الشوف، اليوم الأحد، بينما تولّت قناة الـ"LBCI" مهمة نقل الكلمة عبر البث المباشر.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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