ما هي آخر أرقام كورونا في لبنان؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "89 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1097044، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".