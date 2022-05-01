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لبنان
ما هي آخر أرقام كورونا في لبنان؟
Lebanon 24
01-05-2022
|
11:43
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "89 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1097044، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".
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