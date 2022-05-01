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لبنان

توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2022 | 11:45
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تعقيباً على الخبر الذي نشره "لبنان24" قبل دقائق بشأن عدم بث كلمة النائب جبران باسيل عبر قناة الـ"OTV"، تبين أن المحطة كانت نقلت وقائع المهرجان الذي تحدث فيه باسيل من الشوف قبل نقله على المحطات الأخرى، مما خلق الالتباس بأن المحطة لم تنقل كلمة باسيل، فاقتضى التوضيح.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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