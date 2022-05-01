الحريري يغرّد معايداً.. هذا ما تمناه

غرّد الرئيس سعد الحريري عبر تويتر وكتب: "نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يتغمّد ضحايا زورق الموت في طرابلس برحمته وأن يسبغ على قلوب أهلهم وأحبتنا المفجوعين بنعمة الصبر وأن يعوضهم العدالة التي ينادون بها. كل عام وبلادنا بخير. فطر سعيد للجميع. أطيب التمنيات للاخوة العرب والمسلمين وأصدق الدعاء لأهلنا في لبنان وعماله في عيدهم بظروف أفضل."

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