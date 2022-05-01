Advertisement

لبنان

الحريري يغرّد معايداً.. هذا ما تمناه

Lebanon 24
01-05-2022 | 12:50
A-
A+
Doc-P-947878-637870315279252277.jpg
Doc-P-947878-637870315279252277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد الرئيس سعد الحريري عبر تويتر وكتب: "نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يتغمّد ضحايا زورق الموت في طرابلس برحمته وأن يسبغ على قلوب أهلهم وأحبتنا المفجوعين بنعمة الصبر وأن يعوضهم العدالة التي ينادون بها. كل عام وبلادنا بخير. فطر سعيد للجميع. أطيب التمنيات للاخوة العرب والمسلمين وأصدق الدعاء لأهلنا في لبنان وعماله في عيدهم بظروف أفضل."
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2022-05-01
16:59 | 2022-05-01
16:55 | 2022-05-01
16:33 | 2022-05-01
16:30 | 2022-05-01
15:26 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website