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لبنان

توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار

Lebanon 24
01-05-2022 | 13:06
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوعِ إشكالٍ كبير في الكحالة بين عددٍ من الشبان الحزبيين.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الإشكال تخلل إطلاقاً للنار، إلا أنه لم يؤدّ إلى سقوط أي إصابات.
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