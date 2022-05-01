توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوعِ إشكالٍ كبير في الكحالة بين عددٍ من الشبان الحزبيين.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الإشكال تخلل إطلاقاً للنار، إلا أنه لم يؤدّ إلى سقوط أي إصابات.