المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلن المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى أن يوم غد الاثنين هو متمم لشهر رمضان المبارك وعليه إن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وكان مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.