خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم

Advertisement

سهّلت العديد من المصارف شؤون الكثير من المواطنين، اليوم الأحد، إذ بادرت إلى فتح مختلف صرافاتها الآلية التي يتم إقفالها عادة، وذلك للسماح للموظفين بسحب رواتبهم منها.مع هذا، فإن بعض الصرافات الآلية سمحت فقط بسحب الليرة اللبنانية، أي أنه لم يستطع أي شخصٍ اليوم الاستفادة من سحب الدولار عبر التعميم رقم 161 الذي جرى تمديده.