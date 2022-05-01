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لبنان
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-05-2022
|
15:09
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سهّلت العديد من المصارف شؤون الكثير من المواطنين، اليوم الأحد، إذ بادرت إلى فتح مختلف صرافاتها الآلية التي يتم إقفالها عادة، وذلك للسماح للموظفين بسحب رواتبهم منها.
مع هذا، فإن بعض الصرافات الآلية سمحت فقط بسحب الليرة اللبنانية، أي أنه لم يستطع أي شخصٍ اليوم الاستفادة من سحب الدولار عبر التعميم رقم 161 الذي جرى تمديده.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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