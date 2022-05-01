Advertisement

لبنان

خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-05-2022 | 15:09
A-
A+
Doc-P-947898-637870399246477943.jpg
Doc-P-947898-637870399246477943.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سهّلت العديد من المصارف شؤون الكثير من المواطنين، اليوم الأحد، إذ بادرت إلى فتح مختلف صرافاتها الآلية التي يتم إقفالها عادة، وذلك للسماح للموظفين بسحب رواتبهم منها.
مع هذا، فإن بعض الصرافات الآلية سمحت فقط بسحب الليرة اللبنانية، أي أنه لم يستطع أي شخصٍ اليوم الاستفادة من سحب الدولار عبر التعميم رقم 161 الذي جرى تمديده. 
Advertisement
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2022-05-01
16:59 | 2022-05-01
16:55 | 2022-05-01
16:33 | 2022-05-01
16:30 | 2022-05-01
15:26 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website