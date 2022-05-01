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لبنان

باسيل من الشوف: مشروعنا إنقاذ الدولة لا إسقاط أو إلغاء الآخر

Lebanon 24
01-05-2022 | 13:02
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أكدّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أنه "ما من أحد يمكنه إلغاء الآخر"، مشيراً إلى أنّ "مشروع التيار هو إنقاذ الدولة لا إسقاط أو إلغاء أي أحد من مكوناتها".
 
كلام باسيل جاء في كلمة له خلال جولة في الشوف، إذ شدّد على أن "الانتخابات في الجبل هي تأكيد والتزام بوحدته"، وقال: "الإنتخابات في الجبل تنافس لا قتال، وهي موعد لنؤكّد ونتمسّك بالشراكة الوطنية، شراكة تحمي وحدة الأرض وتحفظ التنوع وتبني المواطنة الفعلية وتثبت معادلة وطن ومواطن لا طوائف ورعايا".
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وتابع: "كل أصوات التيار في عاليه لـسيزار أبي خليل لأنه ثابت ووفي وأمين ولم تغره الصفقات ولم ينغمس بها فهو بطل من أبطال التيار ونفتخر به. كذلك، فإن مرشحنا من التيار في الشوف هو غسان عطالله الذي اتى الى وزارة المهجرين ووضع خطة لانهاء ملف عودتهم واكتشف حجم الفساد والسرقة في وزارته فقدم ملفا كاملا في هذا الشأن للقضاء وكالعادة اقفل القضاء الملف".
واضاف: "مرشحنا من التكتل في الشوف فريد البستاني الوفي الذي لم يترك عندما ترك غيره، أصواتنا له ولغسان عطالله لنربح سوياً، ومرشحنا من الدامور المغامر طوني عبود الذي حافظنا من خلاله على تعلقنا في الدامور المحبة والصامدة".
 
 
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