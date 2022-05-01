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لبنان

جرحى بحادث سير شرق صور

Lebanon 24
01-05-2022 | 15:26
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أصيب عددٌ من الأشخاص إثر حادث سير لدراجة نارية على طريق المعشوق بالقرب من كهرباء جوهر - شرق صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
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وعلى الفور، عملت فرق إسعاف جمعية الرسالة مركز البرج الشمالي التطوعي على نقل الإصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
 
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