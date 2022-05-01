لجميع المواطنين.. إليكم هذه التواريخ المهمة بشأن الانتخابات

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي ستُجرى يوم 15 أيار المقبل، يبقى لزاماً تذكير المواطنين ببعض التواريخ المهمة المرتبطة بذلك الاستحقاق، وهي على النحو التالي:

10-1-2022: فتح باب الترشح للانتخابات

Advertisement

15-3-2022: إقفال باب الترشح

30-3-2022: انتهاء مهلة الانسحاب من الانتخابات

4-4-2022: انتهاء مهلة تسجيل اللوائح

5-5-2022: بدء مهلة حظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها

5-5-2022: الصمت الانتخابي في الدول التي تُجرى فيها الانتخابات يوم 6 أيار

6-5-2022: اقتراع المغتربين في الدول التي تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع

7-5-2022: الصمت الانتخابي في الدول التي تُجرى فيها الانتخابات يوم 8 أيار

8-5-2022: اقتراع المغتربين في الخارج وفي الدول التي تعتمد نهار الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع

12-5-2022: اقتراع موظفي أقلام الاقتراع

14-5-2022: الصمت الانتخابي في لبنان

15-5-2022: يوم إجراء الانتخابات النيابية

21-5-2022: انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي

15-6-2022: آخر مهلة لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري (بعد مهلة شهر من تاريخ إعلان النتائج)