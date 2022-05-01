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لبنان

سعيد يتعرّض للتهديد.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
01-05-2022 | 16:59
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كشف رئيس لقاء سيدة الجبل المرشح عن المقعد الماروني في قضاء جبيل النائب السابق فارس سعيد في بيان أن "سيارة تحمل رقماً مزوراً 214321 على "و"، اتت من جهة البقاع ومرّت في قرطبا ليلا و‏توجّهت باتجاه منزله وفرّت عندما تصدّى لها الشباب".
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‏واضاف البيان "أن سعيد أبلغ قوى الامن الداخلي بذلك واضعاً القضية ‏برسم الرأي العام".

ووجّه سعيد رسالة إلى من يقف وراء أمر السيارة بالقول: ‏"خيطو بغير مسلّة.. ‏قرطبا والجرد لا يركعان سوى لله".

واعلن المكتب الاعلامي لسعيد "انه في ظل التهديدات التي يتعرّض لها، يعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين 2 أيار 2022، في منزله في قرطبا، عند الساعة الثانية عشر ظهراً لوضع الرأي العام في حيثيات ما يحدث".
 
 
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