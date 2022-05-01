22
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الاقتصاد: لا أزمة قمح في الافق ولقمة عيش المواطن فوق كل اعتبار
Lebanon 24
01-05-2022
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن يكون لبنان على مشارف أزمة قمح أو رغيف أو رفع دعم عن ربطة الخبز. وقال في حديث اذاعي إن "المطاحن والأفران والتجار يتحدثون بوجعهم ومعاناتهم في هذه الظروف الصعبة، لكن مهما تعثرنا مالياً فلا يمكن التلاعب بلقمة عيش المواطن. صحيح أن الحرب الروسية - الاوكرانية تركت تأثيراً على أزمة القمح لكن الاحتياط يخدمنا لشهر ونعمل على فتح اعتمادات مع البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولاراً لاستيراد القمح".
وختم مؤكدا أن "القمح متوافر ولم يُتخذ أي قرار برفع الدعم عن القمح، ولقمة عيش المواطن هي الأساس وفوق كل اعتبار".
وقال ان “لا موافقات عالقة في وزارة الاقتصاد بشأن القمح المدعوم ووزير المال وقع على فتح الاعتماد بـ21 مليون $ وبالتالي كمية القمح والطحين تكفي حاجة السوق للأعياد”.
موقف وزير الاقتصاد جاء نفيا للاخبار التي اشارت الى أن المطاحن لم تحصل بعد على موافقة من وزارة الاقتصاد على القمح المدعوم ليتم إرسالها الى مصرف لبنان لفتح الاعتمادات، ما يهدد بالدخول في ازمة رغيف خلال العيد لأن مصرف لبنان سيكون مقفلاً خلال العطلة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
Lebanon 24
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
15:09 | 2022-05-01
01/05/2022 03:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
13:06 | 2022-05-01
01/05/2022 01:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
11:45 | 2022-05-01
01/05/2022 11:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
00:00 | 2022-05-02
02/05/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أوتوستراد العقيبة.. سيدة تخسر حياتها بحادث مروّع
Lebanon 24
على أوتوستراد العقيبة.. سيدة تخسر حياتها بحادث مروّع
14:04 | 2022-05-01
01/05/2022 02:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-05-02
"رسالة عكارية" لباسيل.. "توترات انتخابية" تتصدّر وتوقعات بارتفاع وتيرتها!
05:00 | 2022-05-02
بوصلة 15 ايار.. خيارات متضاربة لن تعالج الهواجس
07:35 | 2022-05-02
إستقالة جديدة من تيّار "المستقبل"
07:23 | 2022-05-02
شيخ العقل: لعدم الاستقواء بالخارج والمقامرة بالصيغة الوطنية والافطار على الحوار
07:06 | 2022-05-02
هيئة جديدة للرابطة البولسية
06:54 | 2022-05-02
مرافق أحد النواب يعتدي على مصور صحافي
فيديو
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
02/05/2022 14:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
02/05/2022 14:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
02/05/2022 14:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact