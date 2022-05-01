وزير الاقتصاد: لا أزمة قمح في الافق ولقمة عيش المواطن فوق كل اعتبار

نفى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن يكون لبنان على مشارف أزمة قمح أو رغيف أو رفع دعم عن ربطة الخبز. وقال في حديث اذاعي إن "المطاحن والأفران والتجار يتحدثون بوجعهم ومعاناتهم في هذه الظروف الصعبة، لكن مهما تعثرنا مالياً فلا يمكن التلاعب بلقمة عيش المواطن. صحيح أن الحرب الروسية - الاوكرانية تركت تأثيراً على أزمة القمح لكن الاحتياط يخدمنا لشهر ونعمل على فتح اعتمادات مع البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولاراً لاستيراد القمح".

وختم مؤكدا أن "القمح متوافر ولم يُتخذ أي قرار برفع الدعم عن القمح، ولقمة عيش المواطن هي الأساس وفوق كل اعتبار".

وقال ان “لا موافقات عالقة في وزارة الاقتصاد بشأن القمح المدعوم ووزير المال وقع على فتح الاعتماد بـ21 مليون $ وبالتالي كمية القمح والطحين تكفي حاجة السوق للأعياد”.

موقف وزير الاقتصاد جاء نفيا للاخبار التي اشارت الى أن المطاحن لم تحصل بعد على موافقة من وزارة الاقتصاد على القمح المدعوم ليتم إرسالها الى مصرف لبنان لفتح الاعتمادات، ما يهدد بالدخول في ازمة رغيف خلال العيد لأن مصرف لبنان سيكون مقفلاً خلال العطلة.