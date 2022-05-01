22
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البلاد أمام سيناريوهات أحلاها مُرّ
Lebanon 24
01-05-2022
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ميشال نصر في " الديار": يبدو لمصادر متابعة، ان المسالة لم تعد في اجراء الانتخابات من عدمها، بل في كيفية اخراج التسوية التي يعمل عليها بين الدول المعنية بالملف اللبناني. مشيرة الى انه في حال انجز الاستحقاق وتمت الانتخابات في موعدها، فان النتائج وفقا للمعطيات الدولية وبحسب التوازنات الحالية سستنتج اكثرية لصالح حزب الله تسمح له «بادارة» السلطة التشريعية، ما يعني عمليا تحميله وحيدا مسؤولية «الخراب» القادم ،على ما يخطط له الاميركيون، وبالتالي «انتفاض اللبنانيين ضده، ومن اجل ذلك فان حارة حريك وضعت خطة مضادة تقوم على حصول محور الحزب على 65 نائبا، في وقت تؤكد فيه ماكينة احد الاحزاب ان التوازن سيكون 60 بـ 60 مقابل 8 نواب «نص بنص» وفقا للملف.
Advertisement
اما في حال عدم اجراء الاستحقاق لالف سبب وسبب فان الامور ذاهبة في احد تلك الاتجاهات:
- التمديد التقني للمجلس النيابي لاسباب لوجستية بتوافق جميع القوى والاحزاب، شرط ان لا تزيد المدة عن ثلاث اشهر، وبذلك يكون الاستقرار محفوظا بحده الادنى، حيث الحديث عن انه سواء تم الاستحقاق ام لم يتم فان المعنيين قد تبلغوا من السلطات المالية ان «المنصة» ستتوقف في النصف الثاني من ايار ما قد يؤدي الى قفزة جنونية في سعر صرف الدولار.
- استقالة كتل نيابية من المجلس النيابي فور الدعوة الى عقد جلسة للتمديد، وهو سيناريو ممكن وان كان صعب، في هذا الحال سيكون بالامكان التمديد بالنواب الحاضرين، بعد غض المجلس الدستوري النظر عن طعن نواب الوطني الحر في نصاب اقرار قانون الانتخابات منذ اشهر، ما يعطي رئيس المجلس المسوغ القانوني والدستوري لهكذا خطوة، الا ان النتائج ستكون كارثية حينها، في ظل مقاطعة دولية واسعة للرئاسات الثلاث، مع ما قد يجر اليه ذلك من انفلات امني.
- الدعوة الى جلسة للتمديد لا تحضرها الكتل ولا يتأمن النصاب فيها ،وبالتالي نكون امام فراغ «مجلسي» وخروج «للشيعة» من المؤسسات الدستورية، وهو ما لا قدرة على البلد لتحمله، وبالتالي سيؤدي الى انهيار كامل ونزول الثنائي الى الشارع، ما سيسرع الحل والوصول الى سلة تسوية تشمل الرئاسات الثلاث والحكومة وقانون انتخابات جديد، حيث الحديث عن مواصفات الرئيس العتيد التي باتت معروفة ولا تحتاج سوى الى اسقاط الاسم. في هذا الحال سنكون امام تشرذم المؤسسات الدستورية ووضع شبيه بما حصل عام 1990 مع حل الحكومة الانتقالية يومها للمجلس النيابي.
وتتابع المصادر بان نتائج سيناريو اجرائها، مماثلة للسيناريو الثالث، رغم ان ثمة اجماعا على محاولات تسكير الطريق على ملء الجيش للفراغ، تحت هذا العنوان يمكن وضع الحملات التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية والقوى الامنية، لشلها وافقادها حرية الحركة، في ظل اوضاع اقتصادية متردية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
Lebanon 24
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
15:09 | 2022-05-01
01/05/2022 03:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
13:06 | 2022-05-01
01/05/2022 01:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
11:45 | 2022-05-01
01/05/2022 11:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
00:00 | 2022-05-02
02/05/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أوتوستراد العقيبة.. سيدة تخسر حياتها بحادث مروّع
Lebanon 24
على أوتوستراد العقيبة.. سيدة تخسر حياتها بحادث مروّع
14:04 | 2022-05-01
01/05/2022 02:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-05-02
"رسالة عكارية" لباسيل.. "توترات انتخابية" تتصدّر وتوقعات بارتفاع وتيرتها!
05:00 | 2022-05-02
بوصلة 15 ايار.. خيارات متضاربة لن تعالج الهواجس
07:35 | 2022-05-02
إستقالة جديدة من تيّار "المستقبل"
07:23 | 2022-05-02
شيخ العقل: لعدم الاستقواء بالخارج والمقامرة بالصيغة الوطنية والافطار على الحوار
07:06 | 2022-05-02
هيئة جديدة للرابطة البولسية
06:54 | 2022-05-02
مرافق أحد النواب يعتدي على مصور صحافي
فيديو
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
02/05/2022 14:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
02/05/2022 14:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
02/05/2022 14:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact